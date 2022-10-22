Вибухи на Антонівському мосту: бавовнятко другий день поспіль не дає окупантам спати

Пізно ввечері 21 жовтня у Херсонщині знову прогриміли вибухи. За попередніми даними, вони прогриміли в районі Антонівського мосту.

Це підтвердив і Олешківський міський голова Євген Рищук у соцмережах.

Важливо Росія анонсувала підрив Каховської греблі: Хлань пояснив, чому окупанти на це не підуть

Він наголосив, що вибухи прогриміли саме у районі Антонівського мосту. Місцеві телеграм-канали заявили про те, що чути роботу ППО, однак те, наскільки вона є вдалою – зрозуміти важко

Водночас місцеві пишуть, що у районі Антонівського мосту спалахнула пожежа, яку "нема кому гасити". Все через те, що окупанти поцупили всі пожежні машини, навіть найстаріші, і вивезли їх аж під Крим.

Ось такі ось визволителі,

– влучно пишуть у мережі.

Зауважимо, що напередодні, 20 жовтня, на окупованій Херсонщині також прогриміли вибухи. Сталося це у районі Антонівського мосту. Очевидці кажуть, що вибухи були настільки потужними, що вікна у будинках тремтіли.

Цікаво, що саме через Антонівський міст і планували тікати з Херсона елітні частини окупантів. Загарбники намагаються виїхати з Херсона на цивільних автомобілях, прикриваючись мирними жителями.

Чи тікають росіяни з Херсона

Попри брехню російських пропагандистів, ЗСУ не обстрілюють цивільних. Офіційна евакуація цивільних херсонців триває щодня з 7:00 до 20:00. А вибухи 20 і 21 жовтня прогриміли вже після 22:00.

На тлі тривожних новин про Каховську ГЕС Олексій Арестович заявив, що наразі не можна спрогнозувати, що далі зроблять росіяни. Однак ворог вже вивозить представників ФСБ та російського МВС. Вже евакуювали приблизно 15 тисяч людей.

Тим часом російські війська – поповнюються. Зима наближається й російським окупантам, аби забезпечити хоч якесь постачання, доведеться витрачати у рази більше зусиль. Зокрема, ворогу знадобиться більше палива. За словами Арестовича, йде перегрупування. Однак причини та цілі ще уточнюють.

Цікаво – як втрата Херсона вплине на Росію: дивіться відео