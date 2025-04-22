Вибух на на 51 арсеналі ГРАУ Росії: густий дим видно за десятки кілометрів

У Владімірській області Росії у вівторок, 22 квітня, пролунали вибухи на 51 арсеналі ГРАУ. Очевидці повідомляють про густий стовп диму, який видно за десятки кілометрів від вибуху.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

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Дим після вибуху у Владімірській області Росії

Телеграм-канали пишуть, що в Сергієвому Посаді, що знаходиться майже за 50 кілометрів від Кіржача Владімірскої області, видно стовп густого чорного диму від вибуху.

Місцеві мешканці діляться світлинами, які поширюють російські пабліки. Вказується, що відстань між населеними пунктами по прямій складає 48 кілометрів.



Дим внаслідок вибуху / Фото з російського телеграм-каналу

Нагадаємо, що вдень 22 квітня в російських пабліках також писали, що росіян з 7 населених пунктів евакуювали після вибухів, що сталися в Кіржацькому районі Владімірської області. Саме там локалізується 51-й арсенал ГРАУ Міноборони Росії.

За словами керівника ЦПД Андрія Коваленка, на арсеналі були значні запаси артилерійських снарядів, ракет різного типу, включаючи "Іскандер","Точка-У", "Кинджал", боєприпаси до комплексів Панцир-С1, С-300, С-400, а також "Град", "Смерч", "Ураган". На ньому зберігається приблизно 105 тисяч тонн озброєння.