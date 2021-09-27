Вибухи на арсеналі під Калинівкою сталися через диверсію, – Венедіктова

Причиною пожежі і вибухів боєприпасів у Калинівці Вінницької області стала диверсія. Цю версію підтверджують докази, здобуті під час розслідування.

Вибухи боєприпасів на складах та майданчиках відкритого зберігання 48 арсеналу трапилися 26 вересня 2017 року. Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

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Венедіктова назвала причину вибухів у Калинівці

Очільниця Офісу генпрокурора відзначила, що внаслідок знищення боєприпасів було завдано збитків на понад 5,9 мільярда гривень. До того ж пошкоджено об'єкти військової частини, будівлі місцевих мешканців.

За її словами, вибухи в Калинівці сталися через проникнення сторонньої особи на територію частини. Невідомий встановив підривний пристрій на 48 арсеналі, що спричинило масштабну пожежу.

Версія диверсії підтверджується:

здобутими доказами;

висновками вже одержаних та долучених до матеріалів провадження судових експертиз;

протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій;

допитами свідків;

оглядами.

Пожежа на арсеналі в Калинівці: що відомо

48-й арсенал у Калинівці був одним з найбільших в Україні, станом на 2017 рік. На площі 60 гектарів зберігалося 188 тисяч тонн боєприпасів.

26 вересня на складі боєприпасів сталася потужна пожежа, яка спричинила низку вибухів. Вибухнуло 32 — 40 тисяч тонн снарядів, переважно це були танкові 125 міліметрові. З Калинівки та навколишніх сіл, що перебували в зоні ураження, евакуювали близько 30 тисяч осіб.

Військова прокуратура 22 листопада 2017 року назвала винним майора Військової служби правопорядку, якого оштрафували на 2 465 гривень.

Текст публікації Ірини Венедіктової

Канонада в Калинівці. 4 роки після вибухів складів. Чотири роки тому прогриміли вибухи боєприпасів на складах та майданчиках відкритого зберігання 48 арсеналу у Калинівці Вінницької області. Збитки – понад 5,9 мільярда гривень внаслідок знищення боєприпасів, а також завдана шкода – пошкоджені об'єкти військової частини, будівлі місцевих мешканців.

Версія вчинення вибуху на 48 арсеналі шляхом проникнення сторонньої особи на територію частини та встановлення підривного пристрою підтверджується здобутими доказами та висновками вже одержаних та долучених до матеріалів провадження судових експертиз, протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, допитів свідків та оглядів. З урахуванням особливого періоду в державі та ведення бойових дій на тимчасово окупованих територіях України, особлива увага приділяється збиранню доказів вчинення підпалів та вибухів на українських складах диверсійно-розвідувальними групами РФ або терористичними організаціями "ДНР" та "ЛНР".

З цією метою прокурори і слідчі також використовують передбачені кримінальним процесуальним законом заходи міжнародного співробітництва. Наразі очікується відповідь від компетентних органів Чеської Республіки щодо вибухів на складах із боєприпасами, які мали місце в жовтні та грудні 2014 року у населеному пункті Врбетице.

Також продовжується розслідування причин пожеж та вибухів боєприпасів упродовж 2015 – 2018 років на інших військових складах зберігання боєприпасів, зокрема, складі ракетно-артилерійського озброєння сектору "А" у місті Сватове, 65 арсеналі у місті Балаклія та 6 арсеналі у місті Ічня. Серед слідчих версій в усіх цих провадженнях, крім основних – вчинення диверсій та терористичного акту, послідовно перевіряються також причетність до скоєння злочину військових службових осіб з метою приховання фактів нестачі; недбале ставлення військових службових осіб до виконання службових обов'язків; настання пожеж та вибухів боєприпасів через самозаймання або інші природні фактори.

Маємо вже і низку притягнутих до відповідальності військовослужбовців у зв'язку з вибухами на арсеналах. Наголошу, правоохоронці підозрюють цих осіб не у причетності до причин надзвичайних подій, а у службовій недбалості та бездіяльності, що призвели до більш тяжких наслідків пожеж на складах. Найбільш вірогідною причиною виникнення пожежі на складі ракетно-артилерійського озброєння сектору "А" у місті Сватове є вчинення терористичного акту. Однак причинами розповсюдження пожежі та завдання шкоди у вигляді пошкоджень об'єктів військової частини, будівель місцевих мешканців стало порушення вимог методичних рекомендацій, інструкцій, настанов, керівних документів Міністерства оборони України військовими службовими особами, невиконання ними наказів начальників.

Саме за невиконання наказів керівництва щодо забезпечення діяльності складу притягнуто до кримінальної відповідальності начальника складу ракетно-артилерійського озброєння сектору "А", якого вироком суду у 2016 році визнано винним та призначено покарання у вигляді тримання в дисциплінарному батальйоні.

Крім того, за недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду повідомлено про підозру двом командирам артилерійських підрозділів ЗСУ. Через порушення керівних документів вони розташували підпорядковані їм підрозділи та ввірену військову техніку у безпосередній близькості до складу ракетно-артилерійського озброєння сектору "А" у місті Сватове. При цьому не забезпечили розміщення кожної одиниці бойової та іншої техніки на нормативно встановлених відстанях одна від одної та не провели облаштування капонірів та окопів для безпечного збереження озброєння та захисту від ураження. Внаслідок цього ввірена їм військова техніка була знищена під час пожежі на території складу ракетно-артилерійського озброєння, що призвела до детонації боєприпасів. Державі заподіяно понад 18 мільйонів гривень майнової шкоди.

У всіх цих провадженнях для встановлення причин виникнення пожеж та вибухів боєприпасів на складах за ці роки допитано понад 3500 свідків та потерпілих, зокрема з застосуванням поліграфа; проведено понад 1700 оглядів; отримано понад 50 тимчасових доступів до документів; призначено близько 650 експертиз, переважна частина з яких уже завершена; проведено інші слідчі та процесуальні дії і ми й далі рухаємося до встановлення істини.