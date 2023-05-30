У Маріуполі в районі "Азовсталі" пролунали гучні вибухи: є задимлення

30 травня 2023, 14:35
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Джерело:

Петро Андрющенко

Маріуполь, що на Донеччині, досі поки перебуває під російською окупацію. 30 травня у місті пролунали потужні вибухи.

Вибухи чули в районі "Азовсталі". Що саме сталося – наразі уточнюють.

Зверніть увагу У тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи: у місті видно дим з боку вокзалу

Поблизу "Азовсталі" пролунали вибухи

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що вдень 30 травня у місті було чутно два вибухи в районі "Азовсталі". На території заводу помітили задимлення.

Фіксуємо роботу ППО. Причина та наслідки згодом,
– зазначив він.


Задимлення в районі "Азовсталі" / фото з телеграм-каналу Петра Андрющенка

Окупований Маріуполь під вибухами

  • Нещодавно у тимчасово окупованому Маріуполі знову пролунали вибухи. Вибухи в Нікольському та Маріуполі пролунали близько 16:03 27 травня. Пропагандисти одразу почали повідомляти про роботу російської ППО.
  • Також ввечері 28 травня в Маріуполі Донецької області пролунали звуки вибухів. За попередньою інформацією, є влучання в місця базування росіян.
  • Петро Андрющенко розповів, що в районі трикутника Мангуш – Нікольське – Маріуполь не менше шести раз спрацювала російська ППО. Вибухи лунали у Юрівці, Урзуфі, Нікольському, Старому Криму та селищі міського типу Ялта. Є прильоти.
  • За словами Андрющенка, окупанти вже встигли заявити про те, що ППО у небі над Маріуполем відпрацювало 8 разів.

Автор: Софія Ковнір