ЗСУ можуть виконати ще одне важливе завдання на Курщині: зведення від Світана

Росія досі не мобілізувала всі можливості, аби зупинити просування Збройних Сил України на Курщині. Але бої там вже вплинули і далі впливатимуть на всю лінію фронту.

Про перебіг цих та інших подій на фронті детальніше розповів в щоденному зведенні для 24 Каналу полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.

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Вибухи в Росії

30 вересня для Росії стало особливо вибуховим. З’явилися кадри яскраво горіння складів у Барнаулі.

В частину подібних промислових майданчиках росіяни намагаються заховати місце збору боєприпасів чи безпілотникiв.

Що далі це відбувається від кордону України, тим більше в таких операціях беруть участь сили місцевого спротиву, переконаний Світан.

Так нещодавно в Дагестані була помітна активність сил місцевого спротиву. Військовий аналітик вважає, що це може бути безпосередньо пов'язано з протистоянням навколо російського інтернет-магазину Wildberries. Нагадаємо, що чоловік власниці Владислав Бакальчук намагався повернути бізнес, заручившись підтримкою Рамзана Кадирова. Натомість інтереси Тетяни Бакальчук лобіює Владімір Путін.

Вибухи на Курщині

Вже майже два місяці тривають успішні для ЗСУ бойові дії на Курщині. Рух спротиву "Атеш" опублікував відео, як партизани підірвали підземну шахту залізниці північніше Курська, через яку ворог організовував свою логістику на фронт.

Все частіше руйнування логістичних шляхів для противника має накопичувальний ефект, кількість проблем наростає. Росіянам доведеться переходити на диспетчерське керування, це збільшує час доставлення вантажів.

Це викликає ефект помилки, синергія, яка дозволяє зупинити деякі напрямки. Російська армія без залізничних шляхів – це просто натовп зелених чоловічків,

– зіронізував полковник ЗСУ в запасі.

Бої в Курській області

Також з’явилося цікаве відео, як ЗСУ на Курщині, дещо південніше Суджі, ліквідували колону техніки ворога.

Однак росіяни дещо змінили тактику, тепер намагаються рухатися не повними колонами, а роззосереджуватися по напрямку. Але українські дрони працюють досить точно.

На Курському напрямку ефективність досягла практично співвідношення один дрон – один танк.

Про що це говорить? Виконали основне завдання – Курська операція зв'язала велику кількість техніки, яка уже не з'явиться на Донеччині та зв'язала до 50 тисяч російського війська,

– додав Світан.

Якщо росіяни не вирішать перекидати додаткові сили із українського фронту на Курщину, то буде виконане ще одне бойове завдання – ЗСУ переправляться на лівий берег Сейму.