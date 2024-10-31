Дрони атакували порт в окупованому Бердянську: вибухи лунають увесь ранок

Росіяни скаржаться на атаку дронів по тимчасово окупованому Бердянську. Схоже, вранці 31 жовтня було атаковано місцевий порт.

Окупаційна влада визнала влучання. Окрім того, місцеві телеграм-канали повідомляють, що у місті зникло світло, передає 24 Канал.

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На місці удару багато пожежників та лікарів

Як повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, дрони атакували Бердянськ з 6 ранку. Там досі лунають вибухи.

Основний удар в районі порту. Над портом візуально помітно дим від великої пожежі. Велика кількість швидких і пожежних,

– написав він.

Отже, можна припустити, що є поранені.

Окрім того, місцева окупаційна влада стверджує, що дрони нібито атакували ще й приміщення адміністрації в місті.

Через обстріл роботу в офіційних бюджетних органів скасовано щонайменше на один день. Також не працюватимуть школи та дитсадки. Місцевих просять не покидати домівки.

"Протягом минулої ночі припинено спроби київського режиму здійснити терористичні атаки із застосуванням БпЛа літакового типу по об'єктах на території Росії. Засобами ППО перехоплено та знищено 21 український безпілотний літальний апарат. Вісім БпЛа збито над територією Ростовської області, п'ять БпЛа знищено над територією Курської області, три – над територією Волгоградської області, два – над територією Брянської області, по одному БпЛа – над територіями Білгородської, Воронезької областей та акваторією Чорного моря", – заявляють окупанти.