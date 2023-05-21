Старші офіцери загинули, – військовий експерт розповів про особливості "бавовни" в Бердянську

У Бердянську ЗСУ вдарили по штабу окупантів. Тим часом росіяни заявили, що вони начебто збили 6 ракет Storm Shadow, а ще 1 нібито впала на околицях міста. Та є дуже великі сумніви щодо того, що окупанти могли їх збити своїми системами ППО.

Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Андрій Крамаров. Він зазначив, що Storm Shadow має позиційну систему навігації. Зазначимо, що місцеві жителі оприлюднили фото, де видно дим та пожежу після вибуху.

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"Плюс застосовані технології Stealth у фюзеляжі цієї ракети. Має системи навігації, які дозволяють їй на висоті 30 – 40 метрів над землею летіти, повторювати повністю контур місцевості", – заявив Крамаров.

Окрім того, ракета має зв'язок із військовими супутниками. Так вона може оцінювати ситуацію в режимі реального часу й обходити системи ППО.

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Контроль тимчасово окупованих територій

Минулого тижня росіяни почали вивозити цей штаб з Бердянська. Окрім того, окупанти вивезли до Криму і колаборантів.

Проте влучання відбулося. Старші офіцери загинули,

– наголосив військовий експерт.

За допомогою високоточної західної зброї Україна показує по всій лінії фронту, що вона починає контролювати свою тимчасово окуповану територію.

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