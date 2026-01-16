В окупованому Бердянську спалахнула підстанція після низки вибухів: у місті блекаут
- У Бердянську вночі прогриміли вибухи.
- Під ударом могла бути електропідстанція "Морозовська".
У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області в ніч проти 16 січня пролунали потужні вибухи, після яких загорілася електропідстанція "Морозовська". Внаслідок інциденту місто практично миттєво залишилося без електропостачання.
Про подію повідомляють місцеві телеграм-канали, деталі передає 24 Канал.
Що відомо про вибухи в Бердянську?
У мережі з'явилися відео й фото, на яких зафіксовано масштабну пожежу на території енергетичного об'єкта. За наявною інформацією, займання було інтенсивним і тривало тривалий час.
Пожежа після вибухів у Бердянську: дивіться відео
За попередніми даними, ураження зазнала підстанція "Морозовська". Саме це й спричинило повний блекаут у місті. Свідки повідомляють, що світло зникло одразу після вибухів, а електропостачання станом на ранок досі не відновили.
Окупаційна влада офіційних коментарів щодо причин вибухів і масштабів пошкоджень наразі не надала. Водночас повідомляється, що пожежа на підстанції була серйозною, що може ускладнити швидке відновлення енергопостачання в Бердянську. Обставини інциденту уточнюються.
У Бердянську, імовірно, палала електропідстанція: дивіться відео
Яка ситуація на окупованих територіях?
В окупованому Маріуполі та прилеглих районах пізно ввечері 12 січня зникло електропостачання після нальоту безпілотників. Проблеми з освітленням торкнулися не лише самого міста, а й кількох населених пунктів на Донеччині, зокрема селища Мангуш. Деякі джерела, включно з телеграм-каналами та повідомленнями в соцмережах, припускають, що однією з уражених цілей стала електропідстанція "Азовська".
Окрім того, у Маріуполі нещодавно між російськими військовослужбовцями та бійцями підрозділу "Ахмат" відбулася перестрілка. За наявними даними, сутичка призвела до загибелі одного окупанта та тяжких поранень іншого. Причиною конфлікту називають побутові розбірки, пов'язані з місцевими жінками.