"Усе горить навколо": у Росії заявили, що вдруге за добу Москву атакували БпЛА

Росіянам не буде спокою доти, поки вони не покинуть Україну. Так, удруге за добу Москву намагалися атакувати невідомі БпЛА. Ввечері 19 листопада кажуть, що буцімто ППО все збила.

Запевняє у цьому міський голова Москви Сєргєй Собянін. Він доповів мешканцям російської столиці, що на неї буцімто летів БпЛА, і що його збила ППО.

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Кажуть, упав на трасу

Силами ППО у міському окрузі Електросталь відбита атака безпілотника, що летів на Москву. На місці падіння уламків, попередньо, руйнувань та постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події,

– каже Собянін.

У місцевих ЗМІ виклали відео. Одне з них демонструє момент збиття БпЛА у підмосковській Електросталі. На ролику, знятому камерами відеоспостереження, можна почути, як по дрону буцімто працює ППО. Кажуть, що летів він до Москви зі сходу, намагаючись оминати зони протиповітряної оборони.

Камери спостереження зафіксували вибух безпілотника: дивіться відео

Ї***утися, н***й, н***я собі дрон упав. Глянь, н***й. Прямо на трасу, ї***ь, на аварійну всі стали. Пі***ц. Все горить навколо. Ї***утися. Глянь, який дим,

– каже вражений очевидець.

Дуже багато ненормативної лексики. Росіяни просто інакше не можуть висловлювати свого здивування.

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Власне, після півночі 19 листопада Сєргєй Собянін розповідав, що сили ППО у Богородському міському окрузі буцімто запобігли атаці безпілотника на Москву. Він і тоді запевняв, що руйнувань і постраждалих внаслідок падіння уламків немає. І що на місці працюють екстрені служби.

Як не дрони, то ураган