"Й** твою мать, гдє єта": росіяни жаліються про вибухи під Таганрогом

Під російським Таганрогом ввечері 8 березня було гучно. Росіяни кажуть, що бачили у небі невідомі безпілотники.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відбувалося під Таганрогом

Російські пропагандисти писали, що вибухи чули у селі Ряжене, що під Таганрогом у Ростовській області. Росіяни бурхливо реагують на гучні звуки, які чули під час атаки.

Росіяни чули вибух під Таганрогом: дивіться відео (18+ – нецензурна лексика)

На кадрах, які ширять очевидці, можна почути характерний звук "бензопили", який лунає від безпілотників, згодом там прогримів вибух.

Й** твою мать! Б**н, гдє єта?!

– жаліється росіянка.

Росіянка зафіксувала момент прильоту під Таганрогом: дивіться відео (18+ – нецензурна лексика)

На місці прильоту також утворилася велика вогняна хмара. Російські очевидці, які є на відео, радіють, що зафіксували момент з гучними звуками.

"Я заснял", – кричав один із російських громадян.

Який вигляд мав вибух поблизу Таганрогу: дивіться відео (18+ – нецензурна лексика)

Наразі достеменно невідомо, чи працювала сумнозвісна російська ППО по невідомих безпілотниках, або ж взагалі не помітила загадкові об'єкти у небі. Також окупанти поки що не писали про наслідки прильоту біля Ряженого.