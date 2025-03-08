"Й** твою мать, гдє єта": росіяни жаліються про вибухи під Таганрогом
- Під Таганрогом, у Ростовській області, 8 березня було чути вибухи, які, за словами очевидців, супроводжувалися звуками від безпілотників.
- Очевидці повідомляють, що на місці інциденту утворилася велика вогняна хмара, однак жодних офіційних заяв про наслідки не було.
Під російським Таганрогом ввечері 8 березня було гучно. Росіяни кажуть, що бачили у небі невідомі безпілотники.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Що відбувалося під Таганрогом
Російські пропагандисти писали, що вибухи чули у селі Ряжене, що під Таганрогом у Ростовській області. Росіяни бурхливо реагують на гучні звуки, які чули під час атаки.
Росіяни чули вибух під Таганрогом: дивіться відео (18+ – нецензурна лексика)
На кадрах, які ширять очевидці, можна почути характерний звук "бензопили", який лунає від безпілотників, згодом там прогримів вибух.
Й** твою мать! Б**н, гдє єта?!
– жаліється росіянка.
Росіянка зафіксувала момент прильоту під Таганрогом: дивіться відео (18+ – нецензурна лексика)
На місці прильоту також утворилася велика вогняна хмара. Російські очевидці, які є на відео, радіють, що зафіксували момент з гучними звуками.
"Я заснял", – кричав один із російських громадян.
Який вигляд мав вибух поблизу Таганрогу: дивіться відео (18+ – нецензурна лексика)
Наразі достеменно невідомо, чи працювала сумнозвісна російська ППО по невідомих безпілотниках, або ж взагалі не помітила загадкові об'єкти у небі. Також окупанти поки що не писали про наслідки прильоту біля Ряженого.