У кількох областях України посилюють заходи безпеки через нещодавні вибухи біля ТЦК

Після серії терористичних актів, пов'язаних з ТЦК, у будівлях військкоматів і біля них посилюють заходи безпеки. Зокрема, в таких місцях буде посилено охорону та відеоспостережння і запроваджено інші заходи.

Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву речника Полтавського обласного ТЦК та СП Романа Істоміна в коментарі "Радіо Свобода".

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Посилення безпеки у ТЦК і СП України

Убивство військовослужбовця ТЦК на Полтавщині та вибухи біля військкоматів Павлограда, Рівного і Кам'янця-Подільського змусили додати охоронців поблизу будівель та запровадити перевірки людей, які відвідують центри.

Відповідно й зараз також йде робота щодо посилення охорони території, де у нас, наприклад, відеоспостереження. Воно в нас є. Але проводиться нарощування, збільшення людей, залучених до охорони, звичайно, буде однозначно. Можливо, дійсно, для жителів будуть певні незручності у тому, що доведеться довше чекати, доки з’ясуються деталі їхнього прибуття. Огляд пакунків, пакетів, рюкзаків, звичайно, вже проводився і буде проводитися однозначно,

– сказав Істомін.

Також не виключено, що співробітникам ТЦК видадуть нагрудні камери відеоспостереження. На думку речника Полтавського ОТЦК, військовослужбовці будуть не проти такого нововведення, адже особисто їм приховувати нічого. Але у випадку конфлікту чи нападу в них буде відеопідтвердження.

Напередодні заходи безпеки посилили у відділках поліції та ТЦК на Львівщині. Речник Оперативного командування "Захід" Олег Домбровський вважає, що посилити безпеку необхідно, але мінімально. Адже військкомати і так є режимними об’єктами, які охороняються.

Ті випадки, про які вже всі знають, на жаль, не можна уникнути всього… Очевидно, що Міністерство оборони України та Збройні Сили України будуть нарощувати зусилля щодо безпекових заходів і деякі з них, звісно, будуть доведені до громадян, щоб забезпечити взаємну безпеку,

– зазначив речник ОК "Захід".

Хто стоїть за терактами біля ТЦК і поліції

Як говорив раніше очільник Національної поліції України Іван Вигівський, усі факти підриву вибухівок і нападів на правоохоронців вказують на те, що злочини організовують спецслужби Росії. Ворог робить це з метою дестабілізувати ситуацію в країні. За останній час відомо про 9 таких інцидентів, а СБУ всього встановила 497 російських колаборантів.