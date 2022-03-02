Вибухи біля вокзалу Києва: українська ППО героїчно відбила крилату ракету

2 березня 2022 , 22:26
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Джерело:

телеграм-канал Антона Геращенка

Російські загарбники випустили крилату ракету по Києву. Уламки ворожого снаряду впали біля залізичничного вокзалу в столиці.

Втім, серйозних наслідків вдалося уникнути. Адже українська ППО збила ракету росіян, якою вони мали намір вдарити по одному з центрів управління. 

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Біля вокзалу впали уламки російської ракети

Про це ввечері 2 березня у телеграмі розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Як він пояснив, якби ця ракета потрапила у ціль десь у центрі Києва, жертви та руйнування були б жахливими. "Уламки ракети пошкодили теплотрасу, але пошкодження будуть усунені вже до ранку", – зазначив посадовець.  

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Автор: Ірина Буртик