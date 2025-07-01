Перші хвилини після вибуху: поліція опублікувала відео порятунку людей біля Житомира

Ввечері 2 липня поблизу села Березина на Житомирщині прогриміли потужні вибухи. Перші хвилини після вибухів потрапили на камери правоохоронців.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну поліцію України.

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Неподалік Житомира прогриміли вибухи

Вибухи сталися на території одного з підприємств на 126 кілометрів автодороги М-06 Київ – Чоп.

На жаль, внаслідок інциденту є загиблі та поранені, були зруйновані десятки будинків, також майже 100 будинків зазнали пошкоджень.

За лічені хвилини патрульні та інші екстрені служби прибули на місце події. Завдяки злагодженим діям вдалося швидко евакуювати мешканців пошкоджених будинків,

– повідомили в Нацполіції.

Зазначається, що поліцейські на місці події надавали домедичну допомогу, допомагали транспортувати постраждалих до карет швидкої, розбирали завали, забезпечували проїзд спецтранспорту та регулювали рух на дорогах.

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Нагадаємо, після вибухів поблизу Житомира правоохоронці повідомили про підозру п'ятьом чоловікам. За версією слідства, вони організували незаконне виробництво вибухівки, що й призвело до трагедії.

Наразі триває досудове розслідування, поліція також встановлює інших осіб, які могли бути причетні до незаконного виробництва вибухівки. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.