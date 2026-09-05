БпЛА врізався у житлову багатоповерхівку у Борисполі, виникла пожежа

Ворог вдарив дронами по Київській області вночі 5 вересня. Під атакою опинилося й місто Бориспіль.

Київська ОВА оприлюднила першу інформацію про наслідки обстрілу. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Що відомо про обстріл Борисполя 5 вересня та його наслідки?

Київщина зазнала повітряної атаки російської армії вночі 5 вересня. Вибухи чули у Києві та у Борисполі, повідомляли також про загрозу для Броварів. Ворог застосував реактивні безпілотники.

Київська обласна військова адміністрація згодом повідомила, що внаслідок атаки у Борисполі пошкоджено дах та верхній поверх 9-поверхового житлового будинку. Виникла пожежа даху та однієї з квартир.

На жаль, постраждали дві жінки – їх госпіталізували.

Примітно, що перед оголошенням тривоги (а це сталося рівно опівночі на початку доби) з низки джерел надійшла інформація про оголошення перемир'я аж до 8 вересня. Ці дані не є офіційними, та й реальна ситуація у небі на перемир'я не скидається.

Зауважимо, що атака по Україні з повітря триває на момент публікації. Окрім дронів, Росія застосувала й балістичні ракети з південного напрямку.

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Додамо, що за добу 4 вересня Київська область була неодноразово під повітряними ударами. До прикладу, ввечері у Бучанському районі сталося влучання у складські приміщення, а вдень дрон вгатив у будівлю СБУ у Києві.