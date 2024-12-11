У Брянську прогриміли вибухи: ймовірно, під ударом нафтобаза
У Росії стає все більш неспокійно. Повідомляють про серію вибухів у Брянську.
Місцеві жителі розповіли, що чули від 6 до 10 вибухів над Фокінським районом Брянська. Про це пише 24 Канал із посиланням на російські телеграм-канали.
Дивіться також Артилеристи ЗСУ встановили рекорд дальності пострілу в реальному бою, – ЗМІ
Росіяни заявляють про роботу ППО
Вибухи нібито почалися приблизно о 00:45. Росіяни вже традиційно кричать, що система протиповітряної оборони збила кілька українських БпЛА над містом.
У Брянську було від 6 до 10 вибухів: дивіться відео
Офіційна інформація про постраждалих та руйнування поки не надходила.
Брянськ опинився під ударом: дивіться відео
У мережі пишуть про атаку дронів на нафтобазу "Транснефть". Також очевидці діляться кадрами. Там можна розгледіти зарево на фоні нічного неба.
У Брянську пожежа: дивіться відео
Російська влада поки не давала жодних офіційних коментарів із цього приводу.
У Брянську спалахнула пожежа: дивіться фото
У мережі також показали карту нафтобази, яку могли атакувати.
Так виглядає об'єкт / Фото із телеграм-каналів
На знімках можна розгледіти, що нафтобаза вже не вперше опиняється під прицілом.
Нафтобазу вже могли атакувати раніше / Фото із телеграм-каналів
Водночас російська нафтопереробна промисловість дедалі частіше опиняється під ударом, хоча офіційно росіяни продовжують наполягати, що збили всі цілі, а ППО відпрацьовує на "відмінно".