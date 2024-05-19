Летіли дрони та ракети: в Бєлгороді лунали вибухи

В Росії чергова неспокійна ніч. Пізно увечері 18 травня з'явилася інформація про вибухи в Бєлгородській області.

Росіяни заявляють, що над містом вдалося збити ракету. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що відомо про атаку на Бєлгород

Російські ЗМІ заявляють про те, що пізно вночі 18 травня в Бєлгородській області буцімто було збито ракету "Точка-У". Трохи згодом з'явилася інформація про те, що в Бєлгороді було чути декілька вибухів.

Ну і куди ж без традиційного звинувачення ЗСУ. За словами місцевого губернатора В'ячєслава Гладкова, дрони ЗСУ буцімто скинули вибуховий пристрій в селі Петровка Бєлгородської області.

Нагадаємо, що 15 травня в Бєлгороді також було "гучно". Тоді російська влада в черговий раз заявляла про "ефективну" роботу їхньої ППО. Втім, на опублікованих відео в мережі можна побачити, що не все так добре і все ж подекуди були влучання.

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