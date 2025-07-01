У Бєлгороді прогриміли потужні вибухи: росіяни скаржаться на атаку дронів
- Увечері 16 липня в Бєлгороді пролунали вибухи. Росіяни скаржаться на атаку БпЛА.
- У мережі показали кадри вибухів. У небо здійнявся стовп диму.
Увечері 16 липня в російському Бєлгороді пролунали вибухи. Туди навідалися невідомі дрони. Росіяни скаржаться на "хлопки".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.
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Що відомо про вибухи в Бєлгороді 16 липня?
Після 22:00 16 липня російські пропагандисти почали поширювати інформацію про нібито атаку дронів у Бєлгороді. Згодом це підтвердив і місцевий губернатор.
На оприлюднених кадрах у мережі чути потужні вибухи. Опісля видно стовпи диму, який підіймається в небо.
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Місцева влада заявила, що нібито "є поранені", пошкоджені "домоволодіння". Знову "успішно" відпрацювала криворука "Пе-Ве-О".
"Ї***ть, збили!
– коментують місцеві жителі.
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