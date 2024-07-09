У Бєлгороді лунають вибухи, там пошкоджено завод "Енергомаш", а в Шебекіно немає води та світла

У ніч на 9 липня росіяни почали повідомляти про те, що в Бєлгороді лунають вибухи. 24 Канал зібрав деталі.

Вибухи в Бєлгородській області лунають чи не щоночі.

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Що відбувається в Бєлгороді зараз

Росіяни твердять, що пошкоджено приватні будинки, бо звідти видніються дим і полум'я. У житлові райони приїхало багато машин швидкої.

На відео, яке поширюють у російських телеграм-каналах, помітно вибиті шибки. А двері в одному з магазинів "вирвало та зім'яло".

Наслідки вибухів у Бєлгороді вночі 9 липня: дивіться відео

Пропагандисти повідомили, що їхня ППО збила ракети та дрони. Губернатор Гладков розповів про пошкодження приватних і багатоквартирних будинків, а також авто. А ще – про те, що нібито одна людина загинула та дві поранені.

Як пишуть телеграм-канали, у частині Шебекіно немає світла та води. Саме для цього міста разом із Бєлгородом існує ракетна небезпека.

Згодом пропагандисти написали, що пошкоджено завод "Енергомаш". А деякі російські журналісти повідомили: вибухи в Бєлгороді чули в районі лікарні, переобладнаної під військовий шпиталь. Росіяни використовували центр міста як живий щит, водночас програми евакуації з Бєлгорода не існує.