Росіяни атакували "Шахедами" Чугуїв: пошкоджено промислове підприємство

Уночі понеділка, 14 липня, росіяни вкотре атакували Україну ударними безпілотниками. Зокрема, близько 00:05 вибух пролунав у Чугуївський громаді на Харківщині.

Унаслідок удару пошкоджено промислове підприємство. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Суспільне".

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Що відомо про наслідки удару?

Під час чергової нічної атаки "Шахедами" унаслідок ударів по Чугуєву зазнало пошкоджень промислове підприємство.

За попередньою інформацією начальниці Чугуївської міської військової адміністрації Галини Мінаєвої, поранених немає.

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Нагадаємо, напередодні, ввечері 13 липня, вибухи також прогриміли на Полтавщині. Сили та засоби ППО збили більшість засобів ураження, однак є руйнування. У Полтавській громаді пошкоджено 3 житлові будинки, поранено людину.

Окрім того, ударні дрони атакували Миколаїв – після вибухів о 20:16 у місті розпочалася пожежа.