Вибухи чули на Полтавщині: туди летіли ракети

Ввечері 9 липня на Полтавщині пролунали вибухи. Наразі в області оголошена повітряна тривога.

Раніше Повітряні сили України повідомляли, що російські ракети рухаються у напрямку Полтави. 24 Канал закликає перебувати в укриттях під час повітряної тривоги, адже це може вберегти життя та полегшити роботу нашим захисникам неба.

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На Полтавщині чули вибухи

Повітряну тривогу в Полтавській області оголосили о 17:52. Вже за кілька хвилин, близько 18:08, місцеві жителі почули вибухи на Полтавщині.

Група крилатих ракет з Харківщини заходять на Полтавщину!

– написали перед цим Повітряні сили.

Місцева влада наразі не коментувала вибухи, які лунали в області. Незабаром, о 18:13, у всіх областях України оголосили відбій повітряної тривоги.