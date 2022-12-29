Вибухи чули на Житомирщині та Одещині: можлива робота ППО

Російські загарбники намагаються занурити нашу державу в тотальну темряву та випускають десятки ракет по українських містах. Однак на сторожі неба ППО – вона ліквідовує ворожі повітряні цілі, зокрема, у Житомирській та Одеській областях.

Вранці 29 грудня, близько 08:00 карта України стала червоною від повідомлень по повітряні тривоги. Згодом стало відомо, що окупанти запустили ракети на Житомир та Одесу, проте їх збили системи протиповітряної оборони.

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Що відомо про вибухи

О 08:43 глава Житомирської ОВА Віталій Бунечко констатував, що зафіксовано проліт ракет над небом регіону, однак повітряну ціль ворога уже успішно збила ППО. Окрім того, він закликав залишатись в укриттях до відбою тривоги.

А от речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук опублікував у своєму телеграм-каналі повідомлення ДТЕК про те, що в області застосовні екстренні відключення світла через загрозу ракетних обстрілів та закликав вірити в українську ППО.

Водночас глава ОВА Одещини Максим Марченко написав, що росіяни здійснюють черговий масований ракетний удар по Україні, попросив громадян не коментувати роботу ППО та чекати офіційних повідомлень.