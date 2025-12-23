Вибухи чутно біля Рівного: ППО відбиває атаку "Шахедів"

Триває масована повітряна атака на Україну. Ударні БпЛА досягли Рівненської області.

Про роботу там ППО повідомили місцеві спільноти, зокрема "Рівне Головне". 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки Україна під масованою атакою "Шахедів": куди прямують ворожі цілі

Вибухи у Рівненській області 23 грудня: що відомо?

Повітряну тривогу у Рівненській області, а саме у Рівненському районі, оголосили о 04:14. Повітряні сили та моніторингові спільноти повідомляли про багато "Шахедів", які летіли на Захід України у цей час.

До самого міста Рівне наближалися близько 6 БпЛА російської армії. О 04:56 місцеві повідомили у соціальних мережах про звуки вибухів. А спільноти у телеграмі уточнили, що Протиповітряна оборона вже збиває дрони.

Упродовж ночі вибухи чули також у Сумській області. Тамтешня ОВА повідомила про наслідки у районах Шостки та Конотопа, зокрема перебої з електропостачанням.

Що варто знати про масовану повітряну атаку 23 грудня?