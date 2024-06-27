Вибухи у декількох регіонах України внаслідок комбінованої атаки Росії: хронологія 855 дня війни
Росія не припиняє спроб захопити Україну. Так, ворог атакує наші регіони ракетами та "Шахедами", а також не припиняє дій на фронті.
Яка ситуація на лінії фронту, у дипломатії та в українському тилу – читайте у тексті 24 Каналу.
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Повітряні сили ЗСУ попередили про пуск безпілотників типу "Шахед". Вибухи чули щонайменше у Хмельницькій області. Моніторингові телеграм-канали попереджали про звуки вибухів у Полтавській області. На регіон летіла ворожа ракета. Росія запустила по України крилаті ракети типу "Калібр". У Хмельницькій області, на Прикарпатті та у Києві лунали вибухи.
"Шахеди" били по Заходу України
Вибухи на Полтавщині
Росія атакувала ракетами
Повітряні сили ЗСУ попередили про пуск безпілотників типу "Шахед".
Вибухи чули щонайменше у Хмельницькій області.
Моніторингові телеграм-канали попереджали про звуки вибухів у Полтавській області. На регіон летіла ворожа ракета.
Росія запустила по України крилаті ракети типу "Калібр". У Хмельницькій області, на Прикарпатті та у Києві лунали вибухи.