Вибухи у декількох регіонах України внаслідок комбінованої атаки Росії: хронологія 855 дня війни

27 червня 2024, 06:41
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Росія не припиняє спроб захопити Україну. Так, ворог атакує наші регіони ракетами та "Шахедами", а також не припиняє дій на фронті.

Яка ситуація на лінії фронту, у дипломатії та в українському тилу – читайте у тексті 24 Каналу

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05:06, 27 червня

"Шахеди" били по Заходу України

Повітряні сили ЗСУ попередили про пуск безпілотників типу "Шахед".

Вибухи чули щонайменше у Хмельницькій області. 

04:12, 27 червня

Вибухи на Полтавщині

Моніторингові телеграм-канали попереджали про звуки вибухів у Полтавській області. На регіон летіла ворожа ракета. 

03:29, 27 червня

Росія атакувала ракетами

Росія запустила по України крилаті ракети типу "Калібр". У Хмельницькій області, на Прикарпатті та у Києві лунали вибухи. 

Автор: Діана Квасневська