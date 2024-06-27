Вибухи у декількох регіонах України внаслідок комбінованої атаки Росії: хронологія 855 дня війни

Росія не припиняє спроб захопити Україну. Так, ворог атакує наші регіони ракетами та "Шахедами", а також не припиняє дій на фронті.

Яка ситуація на лінії фронту, у дипломатії та в українському тилу – читайте у тексті 24 Каналу.

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