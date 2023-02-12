Не "Шахіди", але довелося збивати: у Повітряних силах уточнили, що сталося над Дніпропетровщиною

Увечері 12 лютого у Дніпропетровській області оголосили повітряну тривогу, а згодом у Дніпрі було чути звуки вибухів. Спершу були повідомлення про іранські дрони, однак Повітряні сили спростували цю інформацію.

За даними Повітряних Сил, росіяни не використовували іранські дрони "Шахід" для атаки на Дніпропетровщину. Окупанти запустили кілька розвідувальних безпілотників.

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Також були й повітряні кулі

Крім розвідувальних безпілотників, росіяни використали й повітряні кулі з кутовими відбивачами. По БпЛА відпрацювали сили ППО.

Інформація про застосування противником "Шахідів" увечері 12 лютого на Дніпропетровщині, яка розповсюджується деякими телеграм-каналами, не відповідає дійсності. Ворог використав розвідувальний БпЛА та кілька повітряних куль з кутовими відбивачами. По ворожому БпЛА працювала протиповітряна оборона повітряного командування "Схід". Результат уточнюється,

– заявили в Повітряних силах.

Навіщо окупанти використовують кулі

В етері національного телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат припустив, що повітряні кулі росіяни могли запустити як оманливі цілі, щоб виснажувати українське ППО. Також не відкидає Юрій Ігнат й інші цілі загарбників, наприклад, розвідку.

У цьому контексті Ігнат пригадав інцидент з китайською повітряною кулею в США, яку довелося збивати американським винищувачам.

Головне про атаку безпілотниками

Близько 20:00 12 лютого у Дніпропетровській області оголосили про повітряну тривогу через загрозу атаки безпілотниками. Першим про загрозу повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, який зазначив, що летять 2 дрони. Після спростувань від Повітряних Сил очільник військової адміністрації написав, що 2 "мопеди" летіли на висоті 400 метрів, однак "все може бути".

Через кілька хвилин після оголошення тривоги вибухи пролунали в Дніпрі. Там спрацювала ППО. Крім Дніпропетровщини, тривогу оголошували на Харківщині й Полтавщині та у Світловодській громаді Кіровоградської області.

Через годину на Дніпропетровщині знову лунали вибухи. Це так само був результат роботи сил Протиповітряної оборони. Результати роботи Повітряні сили повідомлять згодом,