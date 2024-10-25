Росія атакувала Дніпро: є багато постраждалих, серед яких дитина

Пізно ввечері 25 жовтня у Дніпрі пролунали потужні вибухи. Повітряні сили попереджали про ракету у напрямку міста. Факт вибухів підтвердила влада. Згодом уточнили: окупанти поранили багато осіб.

У Дніпропетровській ОВА зазначили, що пошкоджена житлова забудова. Розпочалась пожежа. Наразі наслідки атаки з'ясовують.

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У Дніпрі чули потужні вибухи близько опівночі

До кінця повітряної тривоги залишайтеся в безпечному місці. Бережіть себе,

– звернувся до жителів голова ОВА Сергій Лисак.

Менш ніж за годину стало відомо, що постраждалих у Дніпрі щонайменше троє. Двох чоловіків госпіталізували, жінці допомогу надали на місці.

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про постраждалу дитину.

Згодом Сергій Лисак уточнив, що в Дніпрі постраждала 8-річна дівчинка. Її доставили до лікарні. Стан дитини середньої тяжкості.

Станом на 00:15 – вже 9 поранених, з яких четверо госпіталізовані. Унаслідок атаки росіян частково зруйнована двоповерхова житлова будівля. Під завалами може бути людина.

Пошкоджені також 4 багатоквартирні будинки і один з медзакладів.

Зазначимо, що про ракетну небезпеку для Дніпропетровщини Повітряні сили повідомили о 23:03. Вже за лічені хвилини дніпряни почули одразу кілька вибухів. За попередньою інформацією, є руйнування. У соцмережах люди викладають фото пошкоджених у своїх оселях вікон.



Також з'явилась інформація про те, що постраждала одна з міських лікарень. Наразі офіційного підтвердження цього нема.

До слова, у самому Дніпрі були вибухи та оголошували тривогу через загрозу балістики і 24 жовтня. Тоді Повітряні сили писали про швидкісну ціль на місто.