Вночі ворог атакував Дніпропетровщину: рятувальники показали моторошні наслідки удару

В ніч на 6 вересня російські війська обстріляли одразу декілька районів Дніпропетровської області. Згодом рятувальники показали наслідки ворожої атакии.

Зокрема у Синельниківському районі було знищено господарчу споруду, пошкоджено житлові будинки та горів легковий автомобіль. У Павлоградському – зайнялася суха трава та ліс.

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Російські війська атакували Дніпропетровщину

Про ворожі обстріли також розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За його словами, росіяни з вечора і до пізньої ночі атакували регіон.

По Нікопольському били безпілотниками, важкою артилерією та РСЗВ "Град". У райцентрі є постраждалі. Це 62-річна жінка та 65-річний чоловік. Понівечені 11 осель місцевих, гараж, 2 авто та човен. Зачепило лінії електропередач і газопроводи,

– написав Лисак.

В Дніпропетровській ОВА показали наслідки обстрілу Нікопольщини / Фото: Сергій Лисак

Також наслідки ворожої агресії з'ясовують у Марганецькій та Червоногригорівській громадах.

Сергій Лисак повідомив, що на Криворіжжя ворог спрямував дрон-камікадзе. Через це в одному з населених пунктів був пошкоджений приватний будинок. На щастя, там минулося без жертв.

Російські війська обстріляли декілька районів Дніпропетровщини / Фото: ДСНС України

До слова, цієї ночі російські війська також атакували Львівську область ударними БпЛА. В ОВА розповіли, що уламки збитого "Шахеда" впали у промисловій зоні, де також виникла пожежа.