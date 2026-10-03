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24 Канал Новини України Донецьк здригнувся від потужних вибухів: у кількох містах Донбасу проблеми зі світлом
3 жовтня, 03:18
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Донецьк здригнувся від потужних вибухів: у кількох містах Донбасу проблеми зі світлом

Андрій Шляхтін

Серія вибухів пролунала в окупованому Донецькому після опівночі 3 жовтня. Відомо, що місто атакували десятки дронів.

Після прильотів у частині Донецька зникло світло. Про це повідомляють партизани руху "Атеш".

Що відомо про удари по Донецьку? 

Окупанти намагалися збити безпілотники. Зокрема, працювала ППО та було чутно стрілянину з кулеметів. 

Однак все без успіху. У підсумку було гучно у Київському, Ленінському, Ворошиловському та Калінінському районах. Було чути щонайменше 10 потужних вибухів. 

За даними OSINT-ресурсу Exilenova+, ударні дрони били по енергетичній інфраструктурі. 

Безпілотники атакували енергетику окупованого Донецька: дивіться відео 

Опісля у Донецьку зникло світло. Попередньо, без електрики залишилися кілька районів. Ба більше, про перебої повідомляють й у інших містах окупованої Донеччини. 

Вибухи чули й жителі сусідньої Макіївки. Місто також атакували дрони, натомість окупанти намагалися збити їх з кулеметів. 

Безпілотники та вибухи над окупованим Донецьком: дивіться відео 

Додамо, що Сили оборони вже не вперше б'ють по окупантах у Донецьку. Зокрема, нещодавно там було вражено місце, де росіяни зберігали, готували та запускали свої ударні безпілотники. 

А наприкінці серпня українські військові вдарили по командних пунктах росіян. Цілком імовірно, що тоді ЗСУ вперше застосували новітню крилату ракету JDAM-LR з дальністю 555 кілометрів.

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