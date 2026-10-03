Донецьк здригнувся від потужних вибухів: у кількох містах Донбасу проблеми зі світлом

Серія вибухів пролунала в окупованому Донецькому після опівночі 3 жовтня. Відомо, що місто атакували десятки дронів.

Після прильотів у частині Донецька зникло світло. Про це повідомляють партизани руху "Атеш".

Що відомо про удари по Донецьку?

Окупанти намагалися збити безпілотники. Зокрема, працювала ППО та було чутно стрілянину з кулеметів.

Однак все без успіху. У підсумку було гучно у Київському, Ленінському, Ворошиловському та Калінінському районах. Було чути щонайменше 10 потужних вибухів.

За даними OSINT-ресурсу Exilenova+, ударні дрони били по енергетичній інфраструктурі.

Безпілотники атакували енергетику окупованого Донецька: дивіться відео

Опісля у Донецьку зникло світло. Попередньо, без електрики залишилися кілька районів. Ба більше, про перебої повідомляють й у інших містах окупованої Донеччини.

Вибухи чули й жителі сусідньої Макіївки. Місто також атакували дрони, натомість окупанти намагалися збити їх з кулеметів.

Безпілотники та вибухи над окупованим Донецьком: дивіться відео

Додамо, що Сили оборони вже не вперше б'ють по окупантах у Донецьку. Зокрема, нещодавно там було вражено місце, де росіяни зберігали, готували та запускали свої ударні безпілотники.

А наприкінці серпня українські військові вдарили по командних пунктах росіян. Цілком імовірно, що тоді ЗСУ вперше застосували новітню крилату ракету JDAM-LR з дальністю 555 кілометрів.