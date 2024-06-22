Окупанти заявляють про понад 20 потужних вибухів у Донецьку: очевидці діляться кадрами
Ранок у Донецьку видався неспокійним. Так, окупанти заявляють про понад 20 потужних вибухів у місті.
Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.
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Вибухи у Донецьку
У суботу, 22 червня, в тимчасово окупованому Донецьку прогриміло понад 20 потужних вибухів. Відповідні кадри публікують місцеві телеграм-канали. На них видно, як густі стовпи диму здіймаються догори.
Зазначимо, що журналіст Денис Казанський заявив, що у місті зафіксовані влучання, над ними здіймається дим.
У небо здіймаються стовпи диму після вибуху: дивіться відео
У Донецьку прогриміли вибухи: дивіться відео
Ззначимо, що офіційних коментарів російської окупаційної "влади" щодо можливих наслідків поки не надходило.