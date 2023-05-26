Кіно скінчилося: пропагандисти у Донецьку знімали чергові фейки, але в них прилетіло

У Донецьку 26 травня пролунали вибухи. "Приліт" стався саме тоді, коли пропагандисти знімали свої ролики.

Так, чергові фейки знімали журанлісти російських пропагандистскьких каналів. Однак "приліт" перервав картинку, передає 24 Канал.

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Так, раптово пролунав вибух, тож пропагандисти миттєво порозбігались. Таким чином "кіно" вийшло цікавіше, оскільки ці моменти теж зняли.

Пропагандисти тікають від вибухів: відео

Згодом назвал місце "прильоту" – район ТЦ "Green Plaza". У мережі оприлюднили фото та відео, як біля торгового центру здіймається дим.

Попередня "бавовна" в Донецьку

У Донецьку 21 травня також пролунали вибухи. В районі залізничного вокзалу стався приліт. На опублікованих кадрах видно хмару чорного диму, яка здійнялася в небо після удару по місту.

28 квітня росіяни цинічно обстріляли центр Донецька. Зокрема, під ворожий обстріл потрапила зупинка біля універсаму "Україна". Загинуло 7 людей. Серед них – дитина.

Під вогонь загарбників потрапили: вулиця Університетська, район РСК "Олімпійський", Парк кованих фігур. Постраждала будівля травматологічного центру. Окупанти заявили про пошкодження єдиного у місті апарату МРТ.