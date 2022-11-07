Масштабна "бавовна" у Донецьку: горить будівля залізничної адміністрації

У ніч на 7 листопада у центрі тимчасово окупованого Донецька пролунали гучні вибухи. Жителі міста нарахували цілих 6 прильотів.

Про це повідомляють у місцевих телеграм-каналах та проросійських ЗМІ. Унаслідок влучань потужне полум'я спалахнуло в залізничній адмінбудівлі.

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Вогонь ніхто не погасив: у гідрантах немає води

Уночі у Ворошилівському районі тимчасово окупованого Донецька до загарбників завітала бавовна. Одразу після потужних вибухів загорілася місцева адмінбудівля залізниці.

Приліт в адмінбудівлю Донецька: дивіться відео

Потужну пожежу досі не загасили. Місцеві повідомляють, що у гідрантах немає води, тому пожежники не можуть впоратися з полум'ям.

На такі новини відреагував речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він поширив відео з масштабним полум'ям і риторично запитав ватажка бойовиків Пушиліна, де ділася вода.

Адмінбудівля досі палає в окупованому Донецьку: дивіться відео

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6 листопада у Бєлгороді вкотре пролунали потужні вибухи. Повідомляють, що ймовірно там знову загорілася нафтобаза.

Окупантів попереджали, щоб вони не палили в неналежних для цього місцях, однак, схоже, вони не слухають. Масштабні вибухи прогриміли 3 листопада на заводі "Рефма" у Мілітополі.

У СтраткоміЗСУ підтвердили, що внаслідок прильоту поранено близько 50 загарбників та знищено до 10 одиниць військової техніки ворога. Крім того, ще 80 одиниць військової техніки різного типу пошкоджено.

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