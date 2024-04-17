Могло прилетіти в аеродром: яскраві відео гучних вибухів і пожежі в Джанкої

Ніч в окупованому Криму виявилася дуже неспокійною. Як повідомляли жителі Джанкоя, вибухи у місті були настільки потужними, що від них здригалися будинки.

Крім того, у Джанкої на місці вибухів розгорілася велика пожежа. Моніторингові канали запевняють, що вона трапилася на російському військовому аеродромі.

Дивіться також Дуже дивуватиме ворога, – авіаексперт сказав, на що здатен новий український дрон-камікадзе

"Зарево" над окупованим Джанкоєм

Так, телеграм – канал "Кримський вітер" зазначає що супутник зафіксував шість вогнищ на військовому аеродромі в Джанкої та поряд з ним.

Де палало у Джанкої / Фото соцмережі

Після повідомлень про вибухи так званий міністр транспорту російського уряду Криму Микола Лукашенко заявив про перекриття дороги від Джанкоя до села Переможне, яка проходить біля аеродрома, перекрито. Ймовірно, причиною перекриття є детонація боєприпасів, що досі триває на аеродромі.

Відомо, що це летовище – головний логістичний хаб для російської армії, місце базування ударних вертольотів. Втім, тут базувалися не лише гелікоптери, але й пускові установки С-300/С-400.

Зауважимо, що на аеродромі Джанкой дислокується 39-й вертолітний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВКС і ППО Південного військового округу, три авіаційні ескадрильї.

Цікаво, що вибухи розпочалися до оголошення тривоги у військовій частині.

Тим часом у мережі з'явилися відео пожеж і вибухів.

Потужні спалахи на аеродромі: відео соцмережі

Клуби диму після вибухів у Джанкої: дивіться відео

"Приліт" по командному пункту: що відомо