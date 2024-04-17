Вибухи на аеродромі в Джанкої: показуємо на карті ймовірні місця влучань
У Криму зранку лунали вибухи. На тимчасово окупованому півострові могли уразити чергову військову ціль, однак офіційних коментарів ще немає.
Ранок у Джанкої почався із влучань. Про те, де розташований аеродром, який могли атакувати та про те, що там розміщувалось – читайте у тексті 24 Каналу.
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Супутникові знімки влучань
У моніторинговій групі "Кримський вітер" розповіли, що супутник зафіксував шість пожеж на військовому аеродромі в Джанкої та поряд з ним. На аеродромі базувалась техніка ворога.
Мовиться не лише про ударні гелікоптери. На льотному полі раніше фіксували пускові установки С-300/С-400.
У Джанкої зафіксували 6 пожеж / Супутниковий знімок "Кримського вітру"
Водночас моніторингова група "Кримського вітру" перенесла точки пожеж на Джанкойському аеродромі на карту Google Важливо зазначити, що супутник часто показує не місця вибухів, а вторинні пожежі від розкиду уламків, що горять.
Крім цього, треба враховувати неточність визначення супутником координат пожеж – до кількох десятків метрів.
Місця пожеж у Джанкої / Скриншот карт "Кримського вітру"
Росіяни перекрили дорогу
Передплатники з Джанкоя повідомляють, що перекрито дорогу до села Переможне, поряд з яким розташований військовий аеродром.
Повідомляють, що досі триває детонація боєприпасів.
Що базувалось на аеродромі
Там базується:
- 39-й гелікоптерний полк;
- ППО Південного військового округу;
- Три авіаційні ескадрильї на Мі-8, Мі-35М, Мі-28, Ка-52;
- Гелікоптери прикордонної служби ФСБ;
Наразі обсяги втрат окупантів невідомі.
У Криму стався приліт по командному пункту
- Вдень у Криму гудів сигнал повітряної тривоги. Як виявилося, окупантам справді було чого тривожитися. Як повідомляють джерела 24 Каналу, Сили оборони вдарили по важливому військовому об'єкту ворога.
- Над тамтешніми бухтами росіяни пустили димову завісу. Було чути вибухи – то відбивалася ворожа ППО. Як повідомляли партизани з руху "Атеш", тим часом у Саках військові ховалися від небезпеки у житлових під'їздах.
- Пізніше джерела 24 Каналу у спецслужбах розповіли, що Сили оборони уразили командний пункт, в якому перебували високопоставлені російські офіцери.