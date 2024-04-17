Вибухи на аеродромі в Джанкої: показуємо на карті ймовірні місця влучань

У Криму зранку лунали вибухи. На тимчасово окупованому півострові могли уразити чергову військову ціль, однак офіційних коментарів ще немає.

Ранок у Джанкої почався із влучань. Про те, де розташований аеродром, який могли атакувати та про те, що там розміщувалось – читайте у тексті 24 Каналу.

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Супутникові знімки влучань

У моніторинговій групі "Кримський вітер" розповіли, що супутник зафіксував шість пожеж на військовому аеродромі в Джанкої та поряд з ним. На аеродромі базувалась техніка ворога.

Мовиться не лише про ударні гелікоптери. На льотному полі раніше фіксували пускові установки С-300/С-400.



У Джанкої зафіксували 6 пожеж / Супутниковий знімок "Кримського вітру"

Водночас моніторингова група "Кримського вітру" перенесла точки пожеж на Джанкойському аеродромі на карту Google Важливо зазначити, що супутник часто показує не місця вибухів, а вторинні пожежі від розкиду уламків, що горять.

Крім цього, треба враховувати неточність визначення супутником координат пожеж – до кількох десятків метрів.



Місця пожеж у Джанкої / Скриншот карт "Кримського вітру"

Росіяни перекрили дорогу

Передплатники з Джанкоя повідомляють, що перекрито дорогу до села Переможне, поряд з яким розташований військовий аеродром.

Повідомляють, що досі триває детонація боєприпасів.

Що базувалось на аеродромі

Там базується:

39-й гелікоптерний полк;

ППО Південного військового округу;

Три авіаційні ескадрильї на Мі-8, Мі-35М, Мі-28, Ка-52;

Гелікоптери прикордонної служби ФСБ;

Наразі обсяги втрат окупантів невідомі.

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