Вибухи у Джанкої мають зупинити постачання окупантів на Запоріжжі та Херсонщині, – Генштаб

У Генштабі ЗСУ прокоментували вибухи в Джанкої 20 березня. Там розповіли, як вплине на постачання зброї окупантам.

Виконуючий обов'язки начальника Головного управління бойових ударних систем Генштабу ЗСУ полковник Сергій Баранов заявив, що метою вибухів у тимчасово окупованому Джанкої в українському Криму було повне або часткове зупинення логістичного забезпечення угруповань росіян у захоплених регіонах Запорізької та Херсонської областей. Про це він розповів під час брифінгу, передає 24 Канал.

Дивіться також Джанкойський салют або Повстання машин: чому окупований Крим ніколи не спатиме спокійно

Як пошкодження залізниці у Джанкої вплине на логістику росіян

За його словами, вибухи в Джанкої не зруйнують постачання ворогом боєприпасів до Криму, тому що інші залізничні вузли ще знаходяться, зокрема, у Сімферополі. При цьому він наголосив, що удари по Джанкою можуть перешкодити забезпеченню окупантів у Херсонській та Запорізькій областях

Джанкою є одним із вузлів, які є на гілці логістичного шляху, який, наприклад, йде до Мелітополя чи Херсона. Тому одна з причин нанесення такого ураження була якраз або повне зупинення, або перешкоджання логістичному забезпеченню тих угруповань противника, які знаходяться на нашій території,

– сказав він.

Потужні вибухи у Джанкої: головне