У російському хабі зі зброєю пролунали вибухи: зведення з фронту від Романа Світана

У Головному управлінні розвідки Міноборони розповіли, якими виявилися результати вибухів у тимчасово окупованому Джанкої. "Бавовна" змогла знищити російські ракети "Калібр".

Відповідну інформацію у щоденному огляді бойових дій на 24 Каналі прокоментував полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Роман Світан.

Важливо Журналісти розповіли про серйозні пошкодження на залізничній станції у Криму

Вибухи в Джанкої

Військовий експерт пояснив, що Джанкої це хаб, який стоїть практично на 4 дорогах й має залізничне сполучення. Росіяни туди привозять техніку, яка далі перерозподіляється на Севастопольський, Херсонський та Мелітопольський напрямки.



Джанкой / Скриншот

Роман Світан зазначив, що росіяни повідомляють нібито зайшли 2 безпілотники. Приблизно такі ж, які у свій час заходили у Севастополь, – це китайський Mugin-5:

має розмір – 3 на 5 метрів,

з хорошою дальністю – до 700 кілометрів,

годин з 7 може перебувати у повітрі,

до 700 кілометрів може пролетіти,

може нести вантаж зі скиданням – 20 – 25 кілограмів, а це якраз та кількість, яка може підірвати чи підпалити склад.

"Позитивний ефект від нього, звісно, це перехоплення "Калібрів" під час перевезення. Це дуже важливо. Якщо порівнювати, на що витрачати Mugin-5: на двійника Путіна чи на "Калібри", – то все правильно зробили", – акцентував Світан.

Дивіться повне відео з Романом Світаном на ютубі 24 каналу:

Чим збивати ракети

За словами військового експерта, й Patriot, й SAMP/T розроблялися для роботи по балістичних цілях. Крім того, Patriot навіть повʼязаний з інформацією від супутника. Він бачить точку старту, визначає приблизну траєкторію, скидає на систему розрахунки, які включають точку зустрічі, й відправляє ракету.

Так працює система Patriot третьої модифікації, саме тому вона точно буде працювати проти балістичних ракет,

– зазначив Роман Світан.

"SAMP/T передбачає прикриття від всіх летючих апаратів будь-якого рівня. Вона також буде працювати проти балістичних ракет", – додав Світан.

Український контрнаступ

Полковник запасу ЗСУ розповів, що оптимально виконувати наступальні дії в районі Оріхове та Гуляйполя до Мелітополя та Бердянська.



Гуляйполе та Оріхів / Скриншот

Це найкращий напрямок з точки зору логістики, перекидання військ, забезпечення військ. Чим ближче до центру України, тим краще,

– пояснив Роман Світан.

Він додав, що є ще інший оптимальний варіант. Якби могли в районі того ж Херсона формувати Дніпро або з-під Херсона чи Нової Каховки йти вбік Армянська.

Яка ситуація на фронті: останні новини