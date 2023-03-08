До Енергодару завітало "бавовнятко": над містом здійнявся чорним дим
Джерело:телеграм Івана Федорова
Росіянам на тимчасово окупованих територіях знову неспокійно. Зокрема, 8 березня "бавовна" завітала до Енергодару.
Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. Також про вибухи в Енергодарі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
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В Енергодар завітала "бавовна"
Федоров о 14:23 8 березня оприлюднив фото з Енергодару, на яких видно, що над містом здійнявся чорний дим.
Окупанти псують повітря в Енергодарі,
– написав міський голова Мелітополя.
За інформацією місцевих телеграм-каналів, стовп густого диму видно з різних куточків Енергодара.
"Енергодар, красиве показують. Бавовна квітне – справжня квітка на свято", – пожартував Андрющенко.
Дивіться фото "бавовни" в Енергодарі / Фото Івана Федорова та місцевих телеграм-каналів
Окупанти традиційно звинуватили в атаці Україну. Мовляв, по набережній в Енергодарі вдарили українські безпілотники. Внаслідок цього виникла пожежа площею 4 гектари.
Варто зауважити, що такі звинувачення від росіян лунають постійно, однак сліпо вірити їм не варто. Поки офіційного підтвердження від Генштабу ЗСУ про ліквідацію окупантів в Енергодарі не було.
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Що відбувається в Мелітополі: коротко
- У тимчасово окупованому Мелітополі окупаційна влада змушувала школярів писати листи російським солдатам. Таку акцію готували, щоб порадувати загарбників до 23 лютого.
- Також у Мелітополі російські окупанти чіпляються до дівчат-підлітків та молодих жінок. Через це місцевим мешканцям доводиться виїжджати з міста.
- Через місто нещодавно проїхали 43 автобуси з вагнерівцями. Частина з них вже не повернеться живою до Росії.
- Варто зауважити, що ПВК "Вагнера" зазнала великих втрат від початку повномасштабного вторгнення. Вбитими та пораненими з 24 лютого 2022 року нараховують понад 30 тисяч бійців. Про це розповів речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі.