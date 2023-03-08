До Енергодару завітало "бавовнятко": над містом здійнявся чорним дим

Росіянам на тимчасово окупованих територіях знову неспокійно. Зокрема, 8 березня "бавовна" завітала до Енергодару.

Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. Також про вибухи в Енергодарі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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В Енергодар завітала "бавовна"

Федоров о 14:23 8 березня оприлюднив фото з Енергодару, на яких видно, що над містом здійнявся чорний дим.

Окупанти псують повітря в Енергодарі,

– написав міський голова Мелітополя.

За інформацією місцевих телеграм-каналів, стовп густого диму видно з різних куточків Енергодара.

"Енергодар, красиве показують. Бавовна квітне – справжня квітка на свято", – пожартував Андрющенко.

Дивіться фото "бавовни" в Енергодарі / Фото Івана Федорова та місцевих телеграм-каналів

Окупанти традиційно звинуватили в атаці Україну. Мовляв, по набережній в Енергодарі вдарили українські безпілотники. Внаслідок цього виникла пожежа площею 4 гектари.

Варто зауважити, що такі звинувачення від росіян лунають постійно, однак сліпо вірити їм не варто. Поки офіційного підтвердження від Генштабу ЗСУ про ліквідацію окупантів в Енергодарі не було.

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