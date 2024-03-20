Проліт дрона, а після – потужний вибух: кадри "бавовни" з Енгельса

Уночі 20 березня в Енгельсі Саратовської області пролунали потужні вибухи. Місцеві жителі бідкалися, що місто опинилося під атакою дронів.

Водночас у мережі з'явилося чимало кадрів потужної нічної "бавовни". На відео чутно, як пролітає один з безпілотників, а після – лунає вибух, передає 24 Канал.

До теми У російському Енгельсі пролунали потужні вибухи

Кадри вибухової ночі в Енгельсі

Камери спостереження в Енгельсі зафіксували потужні вибухи. Так, на відео чутно, як пролітає безпілотник. Також можна почути, як його проліт супроводжується пострілами. Чоловік, який також став героєм ролика, зовсім не розуміється на самозбереженні. Він вирішив занести до під'їзду свої сумки, після чого вийшов у двір, щоб дивитися, що ж відбувається.

В Енгельсі вночі пролунали потужні вибухи: дивіться відео

Завдяки турботливим росіянам ми змогли побачити ще одне відео, на якому чути вибухи в Енгельсі. Його також зняли камери спостереження. На ролику можна почути, як в якийсь момент пролунав вибух. Після цього сигналізації автомобілів, припарковані поблизу багатоповерхівок, почали завивати.

Вибух в Енгельсі потрапив на камеру: дивіться відео

Вибухи в Енгельсі – планова робота ГУР МО

Джерела у спецслужбах повідомили 24 Каналу, що вибухи в Енгельсі Саратовської області, які пролунали у ніч проти 20 березня, – планова робота Головного управління розвідки Міністерства оборони. Відомо також, що є ураження. Наразі займаються уточненням наслідків.

Звернімо увагу, що у російському Енгельсі – одна з найбільших авіабаз загарбників. На цій військово-повітряній базі базуються як стратегічні бомбардувальники Ту-160, так і Ту-95МС. Їх російські військові використовують, щоб завдавати терористичних ракетних ударів по Україні.

Зауважимо, що вночі місцеві мешканці нарахували від двох до чотирьох вибухів. Казали, що вони були настільки потужними, що "тремтіли навіть рами у вікнах". Передували вибухам сирени, які сповіщали про тривогу.

Ясна річ, що російське міноборони оперативно відзвітувалося про буцімто успішну роботу. Кажуть, що вночі їхні засоби ППО буцімто збили 5 українських безпілотників: один над Бєлгородською областю, а ще 4 над Саратовською.