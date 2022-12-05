"Ми ще нічого не починали": у ЗСУ знову висловилися про вибухи на російських аеродромах

У понеділок, 5 грудня, на військовому аеродромі "Енгельс" у Саратовській області прогриміли потужні вибухи. У ЗСУ прокоментували чергову "бавовну" в Росії.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телеканалу Freeдом прокоментував "бавовну" в Росії.

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Ігнат: Тривожний для них сигнал

Він зазначив, що росіяни самі ж винні у тому, що у них постійно чути "хлопки". Ігнат наголосив, що якби ворог не починав війни, то нічого не було б.

Як би ворог не хотів – ми ще нічого не починали. Ось так можна охарактеризувати ці події. Їм треба почухати потилицю, подумати, а як і хто це зробив, як це відбулося? Знайти винних. Може, це займе деякий час. Тривожний для них сигнал. Ймовірно, дещо відтермінують, хоч це тільки припущення,

– сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Юрій Ігнат зауважив, що необхідно дочекатися супутникових знімків. За його словами, вони мають скоро з'явитися. "Тоді можна говорити про характер цих пошкоджень. Сподіваємося, характер цих пошкоджень якнайбільше", – додав представник командування.

Привітання до Дня волонтера

Юрій Ігнат вже коментував "бавовну" на російських аеродромах. У він написав пост у своїх соцмережах.

"Пишуть пошкоджено два рашистські стратегічні бомбардувальники. Є загиблі та поранені.

Скорбім! З Днем волонтера!", – написав Ігнат.

5 грудня у російських телеграм-каналах з'явилася інформація про те, що на аеродром "Енгельс" прилетів якийсь безпілотник і пошкодив 2 ТУ-95. Камери відеоспостереження зафіксували там потужний вибух і, як наслідок, пожежу.

Зазначимо, що це одна з найважливіших подібних баз у Росії. Там розміщені два полки стратегічних бомбардувальників, які є частиною російської тактики повітряного ядерного стримування.

! Ігнат наголосив, що попри вибухи, загроза ракетних ударів по Україні залишається.