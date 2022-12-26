Вибухи та пожежа на аеродромі в Енгельсі 26 грудня: все, що відомо

Вночі 25 грудня до Росії знову завітала потужна "бавовна". Цього разу вибухи пролунали на аеродромі "Енгельс" Саратовської області.

Вибухи пролунали близько 1:00 за київським часом. Місцеві повідомляли, що ударною хвилею у будинках повибивало вікна, після чого над аеродромом пролунала сирена. 24 канал зібрав усі деталі інцидент в Енгельсі.

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Що трапилось на аеродромі

За інформацією російських пропагандистів, над аеродромом нібито збили безпілотник. Місцеві телеграм-канали повідомляли, що після вибухів на місце "падіння безпілотника" вирушили пожежні машини та швидкі. Площа займання після вибуху становила близько 120 квадратних метрів.

Вибух на аеродромі в Енгельсі: дивіться відео

Згодом інформацію про вибухи підтвердили у Міноборони Росії. Там стверджують, що вони були наслідком роботи ППО.

У відомстві також зазначили, що "уламки ракет" вбили трьох та поранили чотирьох військовослужбовців. Цікаво, що за інформацією військового керівництва, уся техніка, яка знаходилась на аеродромі залишилась "цілою і неушкодженою".

Як в Росії відреагували на вибухи в Енгельсі

Мешканці Енгельса "бавовну" чомусь не оцінили. Та й у байку про "ППО" не повірили. У соцмережах почалася справжня істерика.

Дехто настільки "вірить" у силу російської "ППО", що радить готуватися до "бавовни" у Москві та Санкт-Петербурзі ще до кінця 2022 року.

Як росіяни реагують на "бавовну" в Енгельсі / Скриншоти з мережі

Крім того, росіяни, вже традиційно, у всіх проблемах звинувачують Українських військових. Мовляв, саме наш безпілотник залетів на територію військового аеродрому. Але тут варто нагадати про відстань між Україною та Саратовом, а це більше, ніж 1000 кілометрів.

Де розташований Енгельс: дивіться карту

Як відреагували на інцидент в Україні

У Повітряних силах ЗСУ наголосили, що вибухи в "Енгельсі" – це наслідки терористичних дій росіян. Юрій Ігнат повідомив, що "бавовна" стає усе частішим явищем в Росії.

Якщо росіяни думали, що їх в тилу війна не торкнеться, то вони помилялися. Такі речі, відбуваються усе частіше, і сподіваємось, що це Україні тільки на руку,

– зазначив Юрій Ігнат.

Він також прокоментував заяву Міноборони Росії про те, що техніка під час атаки не постраждала. Речник зауважив, що попередні подібні "надзвичайні ситуації" таки призводили до пошкоджень літаків. Тож, малоймовірно, що минулось цього разу.

Військовий додав, що через кілька днів ситуація з пошкодженою технікою проясниться, адже згодом у мережі з'являться супутникові знімки з аеродрому.

Додамо, що 26 грудня у Росії відзначають День ППО. Тому вибухи на аеродромі в Енгельсі стали чудовим збігом обставин та джерелом для мемів.

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