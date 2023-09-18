Наша робота – виснажувати їхні потужності, – Гуменюк про вечірні вибухи у Фіоленті в Севастополі

Увечері 17 вересня заявили про потужні вибухи у тимчасово окупованому Криму. Вони лунали орієнтовно з Фіоленту.

Як виявилось, це була робота України. Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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За словами Гуменюк, розташування і розосередженість окупантів по кримському півострову дуже великі і розгорнуті. Вони намагаються переміщуватись і розташовуватись так, щоб не бути ураженими, ховаються за мирним населенням. Це звичайна тактика росіян.

Наша робота полягає в тому, щоб виснажувати їхні потужності точковими конкретними ударами. Саме тому не зараз і не одразу відкривається вся інформація, оскільки нам треба дорозвідати і переконатись, що це не була провокація, а результат тієї роботи, яка була спланована,

– розповіла речниця ОК "Південь".

Вибухи у Криму 17 вересня: що відомо