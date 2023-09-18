Наша робота – виснажувати їхні потужності, – Гуменюк про вечірні вибухи у Фіоленті в Севастополі
Увечері 17 вересня заявили про потужні вибухи у тимчасово окупованому Криму. Вони лунали орієнтовно з Фіоленту.
Як виявилось, це була робота України. Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.
До теми Вибухи у Фіоленті біля Севастополя: ЗМІ повідомили про спільну операцію ВМС і ГУР
Що відомо про вечірні вибухи у Фіоленті в Севастополі
За словами Гуменюк, розташування і розосередженість окупантів по кримському півострову дуже великі і розгорнуті. Вони намагаються переміщуватись і розташовуватись так, щоб не бути ураженими, ховаються за мирним населенням. Це звичайна тактика росіян.
Наша робота полягає в тому, щоб виснажувати їхні потужності точковими конкретними ударами. Саме тому не зараз і не одразу відкривається вся інформація, оскільки нам треба дорозвідати і переконатись, що це не була провокація, а результат тієї роботи, яка була спланована,
– розповіла речниця ОК "Південь".
Вибухи у Криму 17 вересня: що відомо
- У тимчасово окупованому Севастополі увечері 17 вересня пролунав потужний вибух. Його чули у різних районах міста.
- Повідомляли, що вибухи прогриміли біля Фіоленту. Вони були настільки сильні, що затремтіли будинки.
- За попередніми даними, "прилетіло" на Фіолент, де базується 26-й морський радіотехнічний загін. Також там розташована радіотехнічна станція з 12 радіолокаційними антенами.
- За даними ЗМІ, це відбулася спільна операція ВМС і ГУР. Відразу після вибухів Севастополем промчали швидкі, а в чатах була паніка.
- Зазначимо, що перші вибухи пролунали близько 20:15. Вони були дуже потужними: аж будинки затрусилися. Спершу перелякані місцеві жителі писали про два спалахи. Вибухи долинали орієнтовно з Фіоленту.