Усе в диму, мають бути втрати ворожої техніки, – Чубаров про вибухи у Гвардійському

На військовій авіабазі селища Гвардійське, що у Криму, 16 липня пролунали вибухи. Їх чули мешканці сусідніх населених пунктів.

Про це в ефірі загальнонаціонального інформаційного марафону розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає 24 канал.

Важливо Кримський міст ображається, що йому доводиться стояти в черзі, – Чубаров

Чубаров сказав, що наразі невідомо, скільки одиниць техніки втратили окупанти внаслідок вибухів. Однак він пояснив, що після вибухів в аеродромі Саки, основними для скупчення російської техніки залишаються військові летовища у Гвардійському та Бельбеці.

Тобто там (у Гвардійському – 24 канал) мають бути пошкоджені багато літаків. Однак точну кількість ми поки не знаємо,

– зауважив голова Меджлісу кримськотатарського народу.

Він припустив, що окупанти не зможуть довго приховувати правду та рано чи пізно будуть змушені назвати реальні причини вибухів.

Скільки літаків могло бути на аеродромі під Сімферополем

Розслідувач проєкту Bellingcat Христо Грозєв заявив, що у момент вибухів на військовій авіабазі у Гвардійському, біля окупованого Сімферополя, перебували приблизно 30 російських літаків.

"ЗМІ повідомляють про нову пожежу на авіабазі в Криму, цього разу на військовому аеродромі у Гвардійському. На ньому розміщувалися 12 літаків Су-24М та 12 літаків Су-25СМ", – розповів він.

На черзі ще одна авіабаза

Чубаров також розказав, що під Джанкоєм, неподалік від місць сьогоднішніх вибухів розташований військовий аеродром. Росіяни відновили його роботу, коли захопили Крим.

"Я не зовсім упевнений, що вони його активно використовують. Він розташований відносно близько від місць бойових дій, але там базується військова важка авіатехніка, гелікоптери, формування повітряних сил росії", – наголосив Чубаров.

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