Імовірно, ціллю був дитячий садочок: на Харківщині унаслідок обстрілу є загибла та постраждалі

Вже кілька днів у Харкові відносне затишшя після того, як ЗСУ знищили чотири пускові установи С-300 на території Бєлгородщини. Чого не скажеш про населені пункти регіону. Внаслідок ворожих ударів є поранені та загибла.

Ба більше, ціллю в одному з сіл Харківщини, найімовірніше, був дитячий садочок. Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко детальніше розповіла про ситуацію в області та наслідки обстрілів ворога.

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Про наслідки обстрілів

Останніми днями росіяни посилили обстріли сіл Куп'янщини, їх стало значно більше. Унаслідок ворожих атак поранено двоє людей, у них мінно-вибухові травми. Також пошкоджено близько дев'яти будинків у Богуславці, з яких двоє – вщент зруйновані.

За минулу добу, 14 червня, зафіксовано потужний обстріл села Кутузівка, по якому ворог випустив 5 КАБів. Мішенню була неробоча ферма – щось прилетіло в поле, щось побило залишки транспорту та сільгосптехніки, щось влучило по приватних будинках.

У Глушківці, на жаль, загинула 57-річна жінка. Росіяни провели обстріл неподалік населеного пункту. Імовірно, ціллю був дитячий садочок, який зараз пустує. Оскільки у Харкові та Харківській області діти не ходять до школи та в дитсадок. Всередині могли перебувати максимум охоронці. Постраждала просто йшла неподалік освітнього закладу.

Куп'янськ, за словами Анни Черненко, був двічі під російським обстрілом з різницею у дві години. Саме в обідній час, коли місцеві жителі займалися своїми справами. Один з ударів був завданий ФАБ-500. Дуже потужний боєприпас, який наробив біди. Сталося три пожежі, які ліквідували працівники ДСНС. Рятувальникам складно також через постійно загрозу лісових пожеж.

Про затишшя у Харкові

Кілька днів Харків, на щастя, без ударів. Посилився захист міста. Росіяни не можуть стріляти по містянах з установок С-300. Однак все одно є багато повітряних тривог через зльоти російських літаків.

Після дозволу з боку США бити по російській території американською зброєю, ЗСУ вдарили з HIMARS по комплексу зенітно-ракетного комплексу С-300/400 у Бєлгородській області.

"І в соціальних мережах ми обговорюємо, що за таким певним затишшям можуть бути як нові удари з іншого типу озброєння, так і посилення інформаційного тиску на Харківщину. Хоча тихо, але однаково є напруження. Підсвідомо чекаємо поновлення обстрілів", – наголосила кореспондентка.

Провал наступу Росії на Харківщині