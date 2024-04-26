На Харківщині пролунали вибухи: окупанти б'ють балістикою
26 квітня 2024, 21:47Читать новость на русском
Ввечері 26 квітня на Харківщині пролунали вибухи. В Повітряних силах попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.
Про звуки вибухів місцеві ЗМІ повідомили о 21:35, передає 24 Канал. Наразі в області оголошена повітряна тривога.
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Росіяни продовжують обстрілювати Харківщину: останні новини
- В ОВА повідомили, що за добу артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини. Ще по 7 населених пунктах росіяни завдали авіаційних ударів.
- Найважча ситуація була у Балаклії – там росіяни завдали удару по залізничному вокзалу. На відстані 15 метрів від місця прильоту стояв приміський електропотяг "Харків-Ізюм". Травмовано 13 людей. Також внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено скління вікон, дах будівлі вокзалу та колії.
- Також у Харківському районі села Глибоке ворог скинув 3 КАБи. Вони впали на територію садового товариства, пошкоджені 4 приватні будинки та прилеглі споруди.