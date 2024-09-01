Зруйновано водогін, пошкоджені десятки будинків: чим росіяни масовано обстріляли Харків

У перший день осені росіяни цинічно обстріляли Харків. Близько десять вибухів пролунало у трьох районах міста, спричинивши страшні наслідки.

Росіяни намагалися завдати якомога більше шкоди, випускаючи одну ракету за іншою. Детальніше про наслідки обстрілів розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко.

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Чим окупанти вдарили по Харкову

Росіяни вгатили одразу по трьох районах Харкова. У Немишлянському районі пошкоджено водогін, внаслідок чого затопило дитячий майданчик та прибудинкову територію. За попередніми оцінками експертів, окупанти завдали ударів ракетами С-300 або С-400. Водогін постачає воду до двох районів. Комунальники протягом кількох годин роблять усе можливе й неможливе, аби повернути воду у помешкання. Поки певна ділянка буде відрізана від води.

Крім того, окупанти вдарили двома ракетами "Іскандер-М" по Харківському палацу спорту, який фактично зруйнували вщент. Російська армія випускала кілька ракет одразу. У Київському районі міста вдарили по приватному сектору. Історію чоловіка, який дивом врятувався, заховавшись між вибухами у погріб, можна прочитати за посиланням.

Наслідки ударів по Харкову / 24 Канал, Анна Черненко

У Салтівському районі Харкова біля торгового центру та метрополітену також вдарили балістичними ракетами "Іскандер-М". Варто додати, що після остаточних експертиз, висновки щодо типів ракет, якими завдавали ударів, можуть змінитися.

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Роботи рятувальників мають додаткову небезпеку

Загалом окупанти обстрілюють Харків фактично безперервно. Рятувальники ліквідовують не лише жахливі наслідки сьогоднішньої атаки, а й наслідки обстрілів 30 серпня та в ніч на 1 вересня. Робота, крім того, супроводжується загрозою повторних ударів ворога.

Не раз за сьогодні рятівникам доводилося призупиняти роботу та переходити до укриття через нові повідомлення про небезпеку. Водночас є такі види роботи, які зупинити неможливо. Мовиться, зокрема, про пошук людей, які можуть бути під завалами.

Як і минулого разу, констатуємо "розкид" ворогом ракет по всьому місту у безсистемному порядку. Все, що останнім часом робить Росія – це залякування. Вони навіть не приховують, що б'ють по цивільних об'єктах. У коментарях мешканці цієї "недоімперії" радіють, що у нас є втрати, що у нас гинуть діти,

– наголосили у поліції Харківщини.

Додамо, що станом на 18:44 в ДСНС повідомили, що кількість постраждалих внаслідок масованої атаки по Харкову зросла до 47 людей. Серед них семеро дітей, наймолодшому – усього три місяці.