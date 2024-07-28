Росія завдала два удари по Харкову: що відомо про наслідки

Російські військове вкотре обстріляли Харків. Вранці 28 липня агресори випустили дві ракети по Слобідському району міста.

Ворожий удар був спрямованим на одне з транспортних підприємств міста. Детальніше про наслідки обстрілу розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко.

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Специфічний удар по Харкову

Вранці 28 липня Харків опинився під російськими обстрілами. Окупанти вдарили двома ракетами по Слобідському району Харкова. Попередньо експерти визначили, що росіяни випустили ракети типу "Х", однак невідомо якого саме маркування. Ця інформація потребує додаткового уточнення.

Місцеві розповіли, що звук ракет, які пролітали над будинками, був дуже специфічним. Багатьом він нагадав проліт винищувачів, яких чимало було на початку повномасштабного вторгнення. До того ж вибухи були не дуже гучними.

На щастя, внаслідок російських обстрілів не було постраждалих та загиблих.

Удари завдали по одному з транспортних підприємств району. За фактом цього воєнного злочину відкрито кримінальне провадження,

– розповів Дмитро Чубенко, речник Харківської прокуратури.

Обстріли Харківщини

Росіяни вдарили не лише по Харкову, але й по області. Зокрема, вранці били по Богуславці, використавши для цього ФАБ-500. Удар був по сільськогосподарському підприємству. На щастя, обійшлося без поранених та жертв.

За минулу добу 27 липня окупанти обстріляли Малинівку, пошкодивши приватне підприємство. Також вдарили по Кругляківці Куп'янського району – там, на жаль, є поранений чоловік.

Загалом з початку цього тижня у Харківській області поранено 39 осіб (найбільше – у Лозовій) внаслідок російських обстрілів. Однак цифри можуть змінитися, їх уточнюють. Крім того, Росія забрала життя 8 людей з різних населених пунктів Харківської області.

По області окупанти почали частіше випускати "Іскандери". Обстріли КАБами, FPV-дронами та БпЛА також не зупиняються.