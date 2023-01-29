Сильні руйнування та масштабна пожежа: росіяни влучили у житловий будинок в Харкові

Увечері 29 січня у Харківській області та ще в низці регіонів оголосили повітряну тривогу. Росіяни атакували Київський район Харкова.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Росіяни влучили у житловий будинок.

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Унаслідок атаки є постраждалі

Ігор Терехов повідомив, що за попередньою інформацією, внаслідок ворожої атаки є постраждалі. На місці працюють усі відповідні служби. Унаслідок влучання будинок сильно пошкоджений.

Під ударом Київський район міста. Влучання у житловий будинок. У будівлі пожежа. Сильні пошкодження. За інформацією, що потребує підтвердження, є постраждалі,

– повідомив Терехов.

Голова ОВА Олег Синєгубов уточнив, що росіяни атакували місто ракетами С-300 і влучили в будинок у центрі Харкова. Інформацію щодо постраждалих уточнюють.



Пожежа на місці прильоту / Фото начальника Харківського гарнізону Сергія Мельника

У квартирах біля місця удару вибило вікна. Місцеві діляться кадрами.

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Наслідки атаки

Журналісти Суспільного повідомили, що унаслідок ракетного удару повністю зруйнований четвертий поверх одного із під'їздів житлового будинку.

Очевидці повідомили, що з будинку вивели щонайменше 2 поранених станом на опівніч 30 січня. Через 10 хвилин голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що унаслідок удару постраждали 3 людей.

Обстріл житлових кварталів Херсона

29 січня Росія продовжила терор Херсона та масовано обстріляла житлові квартали міста. Зокрема ворог обстріляв обласну клінічну лікарню Херсону. Внаслідок цього була поранена медична сестра. Жінку вже прооперували, вона отримала поранення середнього ступеня тяжкості.

Станом на 17:00 29 січня відомо про 3 загиблих (2 чоловіків та 1 жінка) і 6 поранених з травмами різного ступеня важкості. Місцевих мешканців просять здавати кров для допомоги пораненим унаслідок російського терору.

Окупанти щоденно обстрілюють місто з протилежного берега Дніпра, тероризуючи цивільних, які залишися у Херсоні. Попри цинічні заяви про нібито "відведення військ для збереження життів мирних мешканців" у листопаді, росіяни ледь кожного дня вбивають цивільних.