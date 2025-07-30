У Харкові пізно вночі 30 липня пролунали вибухи. До цього у місті оголосили тривогу через ворожі ударні безпілотники.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ігоря Терехова та Олега Синєгубова.

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Що відомо про тривогу і вибух у Харкові?

Тривогу у Харкові оголосили о 00:09 30 липня. Повітряні сили попереджали про рух ворожих безпілотників до міста.

Харків – БпЛА у напрямку міста зі сходу,

– писали військові.

Вже о 01:30 Повітряні сили знову попередили харків'ян, що ворожі БпЛА фіксують над містом.

Про вибух стало відомо о 01:54. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

"У місті вибух! Попередньо ворог ударив по Харкову "Шахедом"! У небі ще можуть бути ворожі бойові дрони! Можливі повторні удари – будьте обережні!" – написав мер.

Також про гучні звуки в місті повідомив і очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що, за попередньою інформацією, падіння уламків ворожого БпЛА було зафіксовано в Шевченківському районі. Більш детальну інформацію ще з'ясовують.

Ігор Терехов додав, що у цьому районі – палає автівка, також постраждала автомийка, скління багатоквартирного будинку, супермаркет. Є інформація про трьох постраждалих.

Згодом у Харкові знову пролунав вибух – місто атакував ще один дрон, як написав Терехов. Попередньо – у Слобідському районі.

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