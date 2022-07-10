ЗСУ завдали удару по пункту управління росгвардії біля Херсона та знищили ще 4 склади росіян

ЗСУ продовжують поступово виганяти росіян з тимчасово окупованих територій Півдня. Лише за добу 10 липня наші захисники і захисниці знищили 4 склади з ворожими боєприпасами та уразили пункт управління загарбників на Херсонщині.

У відповідь окупанти вгатили з ЗРК С-300 по Миколаївщині та безуспішно намагались стримати просування українських військ у районі Плотницького урочища. Про актуальну ситуацію у регіоні станом на 17:00 розповіли у зведенні оперативного командування "Південь".

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Актуальна ситуація на Півдні України

За інформацією ОК "Південь", ситуація в операційній зоні південних регіонів залишається напруженою, динамічно розвивається, проте контрольована українськими силами оборони.

Вранці російські окупанти з району Нової Каховки завдали масованого ракетного удару із зенітно-ракетних систем С-300. Унаслідок ворожого обстрілу снарядами посиленого осколкового ураження, пошкоджено об'єкти залізничної інфраструктури у Березнегуватському районі Миколаївської області. На щастя, минулось без жертв.

Крім того, зафіксовано влучання снарядів із цих ЗРК по Великоолександрівській громаді на Херсонщині – переважно постраждали об'єкти поза межами населених пунктів, зокрема елеватор, поля та автотранспортні шляхи. Значних руйнувань та постраждалих немає.

Разом з тим у районі Плотницького урочища російські окупанти намагаються стримати просування українських військ і, не маючи успіхів на суходолі, продовжують завдавати ударів зі своїх гелікоптерів. Дві спроби таких атак загарбників цієї доби були безуспішними – ухиляючись від вогню у відповідь, російські Ка-52 були змушені ретируватися.

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Що саме ЗСУ вдалось знищити на тимчасово окупованій Херсонщині 10 липня

Раніше радник очільника Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомляв, що вранці 10 липня у Херсоні було чутно гучні вибухи. За його даними, близько 5 ранку "прилетіло" по військовій частині на вулиці Пестеля, де розташовувався особовий склад загарбників. Там начебто спалахнула пожежа, яку окупанти не встигли погасити до моменту другого "прильоту" – близько 10:00.

В ОК "Південь" уточнили, що у ході виконання вогневих завдань українські ракетно-артилерійські підрозділи завдали потужного ураження по пункту управління росгвардії поблизу Херсона. Крім того, було знищено 4 склади окупантів з боєприпасами у різних районах Херсонської області.

За підтвердженими даними, унаслідок влучного удару українських сил, втрати противника склали:

15 російських окупантів;

понад 60 одиниць техніки, з них 57 одиниць – броньована та автомобільна техніка, зокрема командно-штабні машини, протитанкові та переносні зенітні ракетні комплекси.

Зведення ОК "Південь" від 17:00 10 липня: дивіться відео

До слова, корабельне угруповання російських окупантів станом на зараз не зазнало змін – 2 ракетних та 3 великих десантних кораблі у морі, які продовжують блокувати судноплавство та загрожують ракетними ударами шістнадцятьма "Калібрами".

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