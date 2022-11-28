У Херсоні – вибухи: після вчорашнього обстрілу є жертва і поранені

Російські окупанти продовжують обстрілювати житлові квартали Херсона, Ворожі снаряди влучили в приватні та багатоквартирні будинки.

Загалом, за словами голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича, впродовж минулої доби російські окупанти 30 разів обстріляли територію Херсонщини.

До теми Херсон – під прицілом у росіян: окупанти щодня обстрілюють місто, зокрема з "Градів"

Подробиці про обстріли Херсонщини 27 листопада

Росіяни обстріляли житлові райони Херсона – ворожі снаряди влучили в приватні та багатоквартирні будинки. Також загарбники гатили по таких населених пунктах району: Білозерці, Приозерному, Комишанах, Степанівці, Микільському, Чорнобаївці, Токарівці, Зеленівці, Придніпровському, Станіславу.

Крім цього, росіяни атакували Бериславський район, під удар потрапили: Берислав, Республіканець, Новоберислав, Томарине, Тягинка, Новоолександрівка, Качкарівка, Осокорівка.

Херсон знову під обстрілом

Після того, як ЗСУ витіснили російських загарбників з Херсона, росіяни почали безжально атакувати місто з лівого берега. Місто вразливе, бо воно залишається в межах досяжності більшості російських артилерійських систем

27 листопада у цьому районі було зареєстровано 54 обстріли. 28 листопада місто знову опинилося під артобстрілом – у місті вибухи.

Днем раніше місцевий журналіст Костянтин Риженко повідомив, що найбільше всього окупанти обстрілюють острів, Антонівку, ХБК.

У британській розвідці зазначили, що більшість руйнувань, ймовірно, завдано Херсону внаслідок використання Росією реактивних систем залпового вогню, зокрема БМ-21 "Град".

Минулої доби у результаті російських обстрілів загинула 1 людина, ще 2 жителі Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

До теми – що зараз відбувається на Херсонщині: дивіться відео