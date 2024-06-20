Світло вже потрохи повертається: якими є наслідки нічного обстрілу Херсона

Після російського обстрілу в ніч проти 20 червня Херсон залишився без електроенергії. Енергетики уже усувають наслідки ворожого удару.

Світло поступово почало з'являтися у центрі та прилеглих мікрорайонах. Херсонський журналіст Сергій Нікітенко розповів 24 Каналу про наслідки атаки росіян.

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Які наслідки ударів

За інформацією херсонського журналіста, наразі невідомо, куди завдали удару окупанти. У місті приблизно годину не було світла. Проте херсонці настільки звикли, що майже одразу після обстрілу бригади приїжджають забивати вікна та згрібати скло. Тому електроенергія вже почала з'являтися у деяких районах міста, і увечері має бути в усіх.

Відомо також, що російські військові 20 червня дуже сильно обстріляли Дніпровський район Херсона, який розташований за містом у бік Зеленівки. Наслідки після ворожих "Градів" досі ліквідовують.

Яка ситуація в області

Найбільше страждають прибережні громади біля Дніпра. У деяких досі немає світла, і, мабуть, не буде. Є населені пункти, у яких ще з листопада 2022 року немає електроенергії. Одне з таких – Садове. Там продовжують жити люди, і навіть є мобільний зв'язок.

Громади, розташовані далі від берегів Дніпра, пробують налагоджувати мирне життя. Хоча вони також не убезпечені від російських обстрілів. Приміром, місяць тому був потужний приліт у майже закинутий Будинок культури у Великій Олександрівці.

Також село Раківка майже стерте з лиця землі. Тобто не житлові будинки, а інфраструктура, школа зруйнована. Досі бомблять, ФАБи й все інше. Все фактично знищено. Росіяни продовжують методично закидувати керованими авіабомбами невеличке степне село, у якому нема чого бомбити. Ми там були, бачили,

– наголосив Сергій Нікітенко.