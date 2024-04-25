Рятувальники Херсонщини потрапили під цинічний повторний обстріл росіян

Росіяни вкотре атакували передмістя Херсона в четвер, 25 квітня. Під час обстрілу загорівся один з житлових будинків.

Рятувальники виїхали на ліквідацію пожежі та потрапили там у пастку. Російські дрони цинічно повторно атакували місце події та пошкодили техніку ДСНС.

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Рятувальники допомагали побратимам

На жаль, постраждав один із рятувальників, також поранення руки отримала господарка сусіднього будинку. Покинути місце події їм вдалося автомобілем швидкої допомоги.

У ДСНС наголосили, що, попри загрозу власному життю, рятувальники попередили своїх колег про обстріли, аби ті не наражалися на небезпеку.

На відміну від ворога, який безжально нищить все на своєму шляху, наші мужні титани дбають про своїх побратимів,

– додають у ДСНС.

Рятувальники показали наслідки російського удару / Відео: ДСНС Херсонщини

Росіяни продовжують обстрілювати Україну